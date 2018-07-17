Итальянский клоун Дэвид Ларибле дал урок уличным артистам Альметьевска

Дэвид Ларибле – обладатель наград всемирного циркового фестиваля в Монте-Карло – даст мастер-классы альметьевским артистам в течение двух дней.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Итальянский клоун Дэвид Ларибле рассказал уличным артистам в Альметьевске, как управлять эмоциями зрителей, и почему клоун должен уметь не только рассмешить, но и растрогать до слез, сообщает «Татарстан 24».

Дэвид Ларибле – обладатель наград всемирного циркового фестиваля в Монте-Карло. Он признался, что еще вчера не знал, что город Альметьевск существует, а сегодня он приехал помочь молодым людям достигнуть своих мечтаний.

Начинающие комики представили клоуну уже отрепетированные номера. После каждого выступления Дэвид Ларибле консультировал артистов: указывал на ошибки и помогал их исправить. Консультации от профессионала продлятся в Альметьевске два дня.

Альметьевский уличный театр является постоянными участниками проекта «Культурная среда города». Также коллектив, состоящий из 50 молодых актеров, гастролируют и участвует в фестивалях Татарстана и России. Артисты освоили многие жанры: пантомиму, выступление на ходулях, джампинг. В этом году ребята решили научиться клоунаде и жонглированию.