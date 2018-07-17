В Елабужском районе в Тойме утонул 48-летний житель Мензелинска

Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Елабуга, 17 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня недалеко от села Мальцево в реке Тойма утонул 48-летний житель Мензелинского района.
Мужчина с тремя друзьями приехал в Елабужский район на заработки. В обеденное время мужчины выпили и решили искупаться в местной речке. В какой-то момент один из них нырнул под воду и не вынырнул.
Друзья вытащили товарища из воды, пытались оказать ему первую помощь, но спасти мужчину не удалось. Прибывшей на место оперативной группе ничего не осталось, как констатировать смерть.
Отметим, это уже третья трагедия на водных объектах Елабуги за этот купальный сезон.
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