В столице РТ состоится отборочный этап фестиваля-конкурса «Колорит Казани»

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). С 26 по 28 октября в столице Татарстана состоится 87-й международный отборочный фестиваль-конкурс детских, юношеских, взрослых и профессиональных творческих коллективов «Колорит Казани», сообщают организаторы конкурса.
Участники конкурса выступят в одной из трех категорий: профессионалы, любители и начинающие. Конкурс проходит по 15 номинациям. Среди них – «Вокальное исполнительство», «Балетмейстерское мастерство», «Инструментальный жанр», «Конкурс авторской песни и композиторов», «Цирковое искусство», «Театр», «Художественное слово» и другие.
Мероприятие проводится в рамках проекта «Берега Надежды». Гран-при отборочного фестиваля-конкурса – участие без организационного взноса в «Гранд-Премии 2018-2019» и скидка на проживание (конкурс будет проходить на побережье Черного моря). Подробности приведены в положении конкурса.
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