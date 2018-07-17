Порошенко заявил о приоритетном значении Украины для НАТО и США

Вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс зависит в первую очередь от действий украинских властей, отметил Порошенко.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Украина остается среди приоритетов НАТО и Соединенных Штатов, заявил Президент этой страны Петр Порошенко в интервью телеканалу ICTV.

По словам Порошенко, в этом его заверил Президент США Дональд Трамп во время переговоров на саммите лидеров стран – членов Североатлантического альянса.

Порошенко заверил, что сотрудничество с альянсом будет расширяться. Двери НАТО открыты для Украины, и вступление в альянс зависит только от нее самой, уверен он.

Украинский Президент встретился с американским лидером в ходе саммита НАТО, который прошел 11-12 июля в Брюсселе.