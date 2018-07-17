В Казани у скульптур школьников-футболистов пропали портфели

Сейчас композиция ребят, играющих в футбол, обнесена забором и закрыта от посторонних глаз.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). У скульптурной композиции мальчиков, увлеченных игрой в футбол, близ сквера Табеева пропала пара бронзовых портфелей.

Фигуры юных футболистов на улице Декабристов рядом со зданием «Татмедиа» появились не так давно. Сейчас они обнесены забором, сквозь который видно, что пара ранцев мальчиков пропала, а на этом месте лежит разбитая плитка.

Корреспондентам ИА «Татар-информ» удалось выяснить, что портфели школьников никто не унес – просто композиция готовится к ремонту, поэтому бронзовые портфели были демонтированы, об этому агентству рассказала автор скульптуры Асия Миннуллина.

«Установка получилась неудачная – там сделали неправильную основу. Поэтому мы сейчас укрепляем основание. То есть скульптуры мы увезем на завод, чтобы укрепить основания и поставим на место», – рассказала скульптор.

Миннуллина добавила, что скульптура будет дополнена. «Мы поставим скамейку, на которой будут сидеть еще ребята в пионерских галстуках, но это уже зависит от Метшина (мэр Казани – прим.ТИ)», – отметила она.