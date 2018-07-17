ЛДПР может стать монархической фракцией Госдумы

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(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В название фракции ЛДПР может быть включено определение «монархическая», заявил ее лидер Владимир Жириновский в ходе мероприятия, приуроченного к столетию расстрела семьи императора Николая II. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы с удовольствием носили бы название монархической фракции. Мы добьемся дополнительных названий. Каждая фракция вправе называть себя по уставу партии, в том числе с упором на устои», — сказал лидер ЛДПР.
Кроме того, в ходе пленарного заседания Госдумы Жириновский предложил ежегодно 17 июля исполнять гимн «Боже, Царя храни!» в память о царской семье. Комитет по регламенту и контролю обсудит эту идею по поручению спикера нижней палаты Вячеслава Володина.
Последовав предложению Жириновского, хор ЛДПР исполнил царские гимны на мероприятии фракции, посвященном столетию расстрела царской семьи.
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