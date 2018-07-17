Опубликованы редкие фото «КАМАЗ-Мастера» к юбилею команды

Команда, успешно представляющая страну в мировом автоспорте, празднует свое тридцатилетие.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Сегодня исполнилось 30 лет со дня основания команды «КАМАЗ-Мастер», и в Сети появились связанные с ее историей редкие фотографии. Они опубликованы на сайте корпоративной газеты КАМАЗа.

Отмечается, что первым официальным турниром, в котором приняла участие команда, было ралли «Ельч» в Польше. Один из трех грузовиков-внедорожников «КАМАЗ» завоевал серебряную награду, что показалось удивительным для многих специалистов и соперников .

«КАМАЗ-Мастер» сам разрабатывает, проектирует, собирает гоночные грузовики и выступает на них в соревнованиях. Это единственная в России заводская команда, успешно представляющая страну в мировом автоспорте.

Еще в 1990-х годах «КАМАЗ-мастер» начал участвовать в ралли «Дакар» и с тех пор победил в этой автогонке 15 раз. Кроме того, команда – шестикратный победитель международного ралли «Шелковый путь».

В команде участвуют только камазовские спортсмены. Среди них насчитывается пять обладателей Кубка мира, 15 мастеров спорта международного класса, 11 заслуженных мастеров спорта России и 14 мастеров спорта.