Жители Тетюшского района посвятили мундиалю турнир по мини-футболу

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(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Тетюшском районе сельчане посвятили турнир чемпионату миру по футболу. Впервые в селе Большая Турма состоялись соревнования по мини-футболу, пишет газета «Авангард».
Инициатором игр выступила молодежь села. Ребята так вдохновились мундиалем 2018 года, что стали собираться из окрестных сел. Они тренировались, а затем организовали спортивный праздник в честь чемпионата.
На турнир собрались жители сел Байрашева, Алабердина, Тоншермы Тетюшского района и села Старое Казеево Камско-Устьинского района РТ. На торжественном открытии выступила спортсменка по художественной гимнастике, обладательница медалей и кубков всероссийского уровня – юная Диляра Бурганова. Затем на поле вышли футболисты, одетые в униформы своих команд.
Команда Большой Турмы проявила гостеприимство и заняла третью ступеньку пьедестала. Футболистам из Алабердино досталось второе место. Победителями стали камско-устьинцы.
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