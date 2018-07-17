Жители Тетюшского района посвятили мундиалю турнир по мини-футболу

На турнир собрались жители сел Байрашева, Алабердина, Тоншермы Тетюшского района и села Старое Казеево Камско-Устьинского района РТ.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Тетюшском районе сельчане посвятили турнир чемпионату миру по футболу. Впервые в селе Большая Турма состоялись соревнования по мини-футболу, пишет газета «Авангард».

Инициатором игр выступила молодежь села. Ребята так вдохновились мундиалем 2018 года, что стали собираться из окрестных сел. Они тренировались, а затем организовали спортивный праздник в честь чемпионата.

На турнир собрались жители сел Байрашева, Алабердина, Тоншермы Тетюшского района и села Старое Казеево Камско-Устьинского района РТ. На торжественном открытии выступила спортсменка по художественной гимнастике, обладательница медалей и кубков всероссийского уровня – юная Диляра Бурганова. Затем на поле вышли футболисты, одетые в униформы своих команд.

Команда Большой Турмы проявила гостеприимство и заняла третью ступеньку пьедестала. Футболистам из Алабердино досталось второе место. Победителями стали камско-устьинцы.

В продолжении вечера состоялся концерт «Летние вечера». Всех присутствующих угощали горячим чаем и узбекским пловом.