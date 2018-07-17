Роспотребнадзор проведет дни открытых дверей для предпринимателей Татарстана

18 и 19 июля управленцы и владельцы бизнеса смогут получить бесплатные консультации у специалистов надзорного органа.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Завтра, 18 июля, с 14 до 16 часов и 19 июля с 12 до 16 часов специалисты Роспотребнадзора проведут дни открытых дверей для предпринимателей Татарстана, сообщает пресс-служба ведомства.

Управленцы и владельцы бизнеса смогут получить бесплатные консультации у специалистов надзорного органа в Управлении Роспотребнадзора по РТ (по адресу: Казань, ул. Большая Красная, д. 30) и в 12 его территориальных отделах.

Чтобы попасть на прием в управление, необходима предварительная запись по телефонам 238-60-62 или 238-18-41. Для получения консультации в территориальных отделах республики предварительная запись не требуется.