УНИКС приобрел нового разыгрывающего

Клуб заключил контракт с американцем Пьером Хенри.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский УНИКС сообщил о переходе американского разыгрывающего Пьера Хенри (рост 193 см, вес 88 кг). Контракт с американцем рассчитан на один год, пишет клубный сайт.

В прошлом сезоне Хенри выступал за турецкий «Тофаш». В чемпионате Турции он набирал 10,4 очка, делал 4,3 подбора и отдавал 6,1 передачи. Его средняя статистика в Кубке Европы — 10,9 очка, 4,6 передачи и 3,5 подбора.

Летом Пьер выступал за «Бостон» в летней лиге НБА. В Казани Хенри уже бывал в составе тбилисской «Виты», выступавшей в лиге ВТБ в сезоне 2015-2016 г. В Грузию американец приехал из родной университетской команды главной студенческой лиги США NCAA «Шарлотт». Затем Пьер поиграл в Германии за «Рациофарм» (Ульм), в Израиле за «Хапоэль» (Эйлат), став чемпионом Израиля в 2017 году. Из Израиля американец и перебрался в «Тофаш» из Бурсы.

Вполне вероятно, что 25-летнего Хенри подписали на тот случай, если не удастся договориться о новом контракте с испанским разыгрывающим УНИКСа Хоакином Коломом. В составе УНИКСа на позиции разыгрывающего помимо Колома есть россиянин Павел Сергеев, с которым клуб недавно продлил контракт на два года.

Ранее новичками УНИКСа стали американский форвард Реймар Морган, игравший в прошлом сезоне вместе с Хенри в «Тофаше», россияне форвард Максим Шелекето и центровой Артем Клименко из «Автодора».