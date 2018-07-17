Главное
Появились подробности нападения своры собак на прохожих в Челнах

Татар-информ

17 июля 2018, 15:54

ОбществоНаука и образование

Пять татарстанских школьниц выиграли путевки в «Артек»

Рекомендуем

Девушки поучаствуют в профильной смене Международного детского центра, посвященной детскому социальному проектированию.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Школьницы из Татарстана получили путевки в Международный детский центр «Артек» за эссе, посвященные проблемам экологии, миграции населения и развития молодежи. Информация об этом появилась на сайте Министерства образования и науки республики.

Школьницы отправили свои эссе на конкурс, организованный проектом «Кадры будущего для регионов». Организаторами выступили Агентство стратегических инициатив, главы 7 субъектов Российской Федерации, а также интернет-портал «Одаренные дети». В проекте участвуют Татарстан, Пермский край, Московская, Тульская, Тюменская, Ульяновская и Новгородская области. 

Жюри выбрало от каждого региона по пять лучших авторов проблемно ориентированных эссе от 14 до 18 лет. Они станут участниками профильной смены МДЦ «Артек», посвященной детскому социальному проектированию.

Ученица лицея № 159 Вероника Ильина из Казани задалась проблемами экологии в республике. На эту же тему в своем эссе рассуждала Алия Салимова, ученица гимназии № 57 в Набережных Челнах. Проблемы экологии также волнуют Алину Габдуллину из школы № 31 в Нижнекамске. Ученица СОШ № 2 в Нурлат Эльза Ампилогова написала эссе по проблеме развития таланта у молодежи. Также отличилась Ольга Пичушкина, ученица Егоркинской СОШ села Егоркино, которая подняла в своей работе проблему миграции населения и оттока молодежи.

С 22 по 24 июля школьницы примут участие в Республиканской проектной школе, участниками которой станут более ста одаренных школьников от 14 до 18 лет. Затем, в начале августа, девушки отправятся на 21-дневную смену в «Артек».

Ранее корресподент ИА «Татар-информ» подготовил спецрепортаж из «Артека». Он узнал, как бесплатно отправить ребенка в один из лучших лагерей России, и рассказал о его преимуществах.

Реклама

Следующая новость

93 процента гостей чемпионата мира будут рекомендовать поездку в Казань друзьям
Новости дня
16:38
Митрополит Феофан освятит Сергиевскую церковь в Свияжске

Чин освящения приурочен ко дню обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.

16:33
Появились подробности нападения своры собак на прохожих в Челнах

Чтобы подойти к пострадавшим, медикам пришлось обратиться за помощью к сотрудникам МЧС.

16:24
Суд не допустил повышения тарифов на электроэнергию для татарстанцев

Башкирская сетевая компания хотела распределить расходы на содержание сетей, расположенных в Башкирии, на потребителей из Татарстана.

16:19
В челнинском суде впервые рассмотрят уголовное дело с участием присяжных заседателей

На проведение разбирательства с участием присяжных заявился обвиняемый в убийстве и покушении на убийство челнинец.

16:16
Украина в английском суде проиграла апелляцию по делу «Татнефти»

Украинские власти обязаны выплатить татарстанской компании 112 миллионов долларов.

16:10
В выходные из Казани в Болгар запустят дополнительные рейсы

В Болгарском музее-заповеднике отметят День принятия ислама Волжской Булгарией.

16:00
Порошенко заявил о приоритетном значении Украины для НАТО и США
15:55
Церковному вандалу из Челнов предложили 8 тысяч рублей компенсации за содержание в СИЗО

Суд оправдал 20-летнего парня в части обвинения «возбуждение ненависти либо вражды».

15:54
Пять татарстанских школьниц выиграли путевки в «Артек»

Девушки поучаствуют в профильной смене Международного детского центра, посвященной детскому социальному проектированию.

15:48
Опубликованы редкие фото «КАМАЗ-Мастера» к юбилею команды

Команда, успешно представляющая страну в мировом автоспорте, празднует свое тридцатилетие.

15:40
УНИКС приобрел нового разыгрывающего

Клуб заключил контракт с американцем Пьером Хенри.

15:35
В Казани у скульптур школьников-футболистов пропали портфели
15:32
Роспотребнадзор проведет дни открытых дверей для предпринимателей Татарстана

18 и 19 июля управленцы и владельцы бизнеса смогут получить бесплатные консультации у специалистов надзорного органа.

15:29
В номере казанского отеля обрушился потолок

Ролик с последствиями обрушения опубликовал в соцсети один из постояльцев.

15:26
За неделю в Татарстане почти 5 тысяч человек заразились ОРВИ

Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями на данный момент ниже эпидемического порога на 25,8 процента

15:20
Казанцы могут поиграть на электропианино 70-х годов в Музее соцбыта

После фестиваля «Летние вечера в Елабуге» выдающийся пианист Борис Березовский передал музею раритетный музыкальный инструмент с автографом.

15:12
В Татарстане приостановят вещание пяти телеканалов

Трансляция прекратится из-за работ на спутнике космической связи.

15:11
СК проверяет информацию об издевательствах над подростком в реабилитационном центре Казани

По данным следствия, 14-летний парень пытался покончить с собой из-за издевательств со стороны сотрудников организации.

15:05
В Алексеевском районе РТ стартовал форум информационных технологий

IT Biler Forum 18 июля планирует посетить Президент РТ Рустам Минниханов.

15:01
В Бугульме на пожаре в девятиэтажке погибли женщина и семилетняя девочка

Сотрудники МЧС спасли мужчину, который лишился сознания, пытаясь помочь ребенку.

14:56
В Казани из-за ремонта тепловода перекроют движение по ул. Гагарина и пр. Ибрагимова

Движение автотранспорта будут ограничивать поэтапно с 20 июля и вплоть до середины сентября.

14:46
93 процента гостей чемпионата мира будут рекомендовать поездку в Казань друзьям

Большая часть болельщиков футбольного мундиаля, остались довольны тем, как их встретили в Татарстане.

14:45
Минспорта РТ готовит предложения по усилению первичного тренерского звена

Федерация футбола РТ и Министерство спорта республики обсуждают возможность омоложения тренерского состава и увеличения заработных плат.

14:40
ЕСПЧ обязал Россию компенсировать моральный ущерб участницам Pussy Riot
14:36
Владимир Леонов: «Не футболом единым живут футбольные стадионы»

На федеральном уровне планируется обсудить возможность проведения на футбольных аренах масштабных мероприятий.

События

17 июляЧистейшая вода, гости со всей России, велопробег и байкеры: в селе Среднее Девятово состоялся Праздник родника

17 июляБанковские и околобансковские приложения для гаджетов Газпромбанк будет разрабатывать в Татарстане

17 июляРафик Мухаметшин: «Мы должны пробудить самосознание "я – мусульманин, я – татароязычный и знающий свою историю татарин"»

17 июля«Если в Татарстане сделают так же, как и здесь, то я двумя руками „за“»: что увидели татарстанцы в швейцарском МСЗ

17 июляЛакокрасочные объятия «Том Сойер Феста» в Казани охватили дом последователя секты ваисовцев

17 июляГазпромбанк: новая модель работы с застройщиками

16 июляМесси и Неймар, «движ» бразильских болельщиков и вылет Германии: чем запомнились матчи чемпионата мира по футболу в Казани?