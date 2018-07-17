Пять татарстанских школьниц выиграли путевки в «Артек»

Девушки поучаствуют в профильной смене Международного детского центра, посвященной детскому социальному проектированию.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Школьницы из Татарстана получили путевки в Международный детский центр «Артек» за эссе, посвященные проблемам экологии, миграции населения и развития молодежи. Информация об этом появилась на сайте Министерства образования и науки республики.

Школьницы отправили свои эссе на конкурс, организованный проектом «Кадры будущего для регионов». Организаторами выступили Агентство стратегических инициатив, главы 7 субъектов Российской Федерации, а также интернет-портал «Одаренные дети». В проекте участвуют Татарстан, Пермский край, Московская, Тульская, Тюменская, Ульяновская и Новгородская области.

Жюри выбрало от каждого региона по пять лучших авторов проблемно ориентированных эссе от 14 до 18 лет. Они станут участниками профильной смены МДЦ «Артек», посвященной детскому социальному проектированию.

Ученица лицея № 159 Вероника Ильина из Казани задалась проблемами экологии в республике. На эту же тему в своем эссе рассуждала Алия Салимова, ученица гимназии № 57 в Набережных Челнах. Проблемы экологии также волнуют Алину Габдуллину из школы № 31 в Нижнекамске. Ученица СОШ № 2 в Нурлат Эльза Ампилогова написала эссе по проблеме развития таланта у молодежи. Также отличилась Ольга Пичушкина, ученица Егоркинской СОШ села Егоркино, которая подняла в своей работе проблему миграции населения и оттока молодежи.

С 22 по 24 июля школьницы примут участие в Республиканской проектной школе, участниками которой станут более ста одаренных школьников от 14 до 18 лет. Затем, в начале августа, девушки отправятся на 21-дневную смену в «Артек».

Ранее корресподент ИА «Татар-информ» подготовил спецрепортаж из «Артека». Он узнал, как бесплатно отправить ребенка в один из лучших лагерей России, и рассказал о его преимуществах.