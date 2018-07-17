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В Татарстане четыре человека погибли в ДТП на трассе М7

Татар-информ

17 июля 2018, 15:01

Происшествия

В Бугульме на пожаре в девятиэтажке погибли женщина и семилетняя девочка

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Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сотрудники МЧС спасли мужчину, который лишился сознания, пытаясь помочь ребенку.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ). В Бугульме на пожаре в девятиэтажке погибли женщина и семилетняя девочка, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в доме №66 по улице Ленина случился пожар.

На месте пожарные заметили, что с балкона одной из квартир на девятом этаже валит густой черный дым. Сотрудникам ПСЧ №64 пришлось вскрывать входную дверь при помощи бензореза.

В задымленном зале на площади 20 квадратных метров полыхала мебель. На балконе сотрудники МЧС обнаружили 62-летнюю женщину. Она погибла от отравления угарным газом. В спальне на кровати лежала семилетняя девочка, она спала, когда случился пожар. Возле нее на полу нашли 37-летнего мужчину. Предположительно, он пытался спасти ребенка, но потерял сознание.

Медики констатировали смерть девочки от отравления продуктами горения. Пострадавшего мужчину удалось спасти.

Огнеборцы справились с огнем за 20 минут. По предварительной информации, мужчина курил в зале и смотрел телевизор, а затем ушел в соседнее помещение. Возможно, причиной возгорания стал непотушенный окурок. Огонь быстро охватил помещение, квартира резко наполнилась дымом и люди не смогли найти выход.

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