В Тетюши прибудет работающий на солнечных батареях катамаран

Жители города в течение дня смогут совершить прогулку на уникальном катамаране и пообщаться с его экипажем.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Тетюши 30 июля прибудет первый российский катамаран, работающий на электродвигателях и солнечных батареях, пишет газета «Тетюшские зори».

Уникальную разработку российских инженеров представит организационный комитет экспедиции «Эковолна». Его представители расскажут горожанам об экспедиции, которая организована в рамках проекта «Инженерные конкурсы и соревнования» дорожной карты MariNet Национальной технологической инициативы.

Жители города в течение дня смогут совершить прогулку на уникальном катамаране, пообщаться с его экипажем и с идейными вдохновителями экспедиции. Тетюшане также смогут узнать об альтернативных источниках энергии в России и в мире.