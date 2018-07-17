За неделю в Татарстане почти 5 тысяч человек заразились ОРВИ

Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями на данный момент ниже эпидемического порога на 25,8 процента

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). За минувшую неделю с 9 по 15 июля в Республике Татарстан зарегистрировано 4 тысячи 799 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. По сравнению с прошлой неделей показатели практически не изменились: со 2 по 8 июля показатель заболеваемости составил 4 тысячи 837 человек.

Как уточняют в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ, уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями на данный момент ниже эпидемического порога на 25,8 процента.