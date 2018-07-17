В Татарстане приостановят вещание пяти телеканалов

Трансляция прекратится из-за работ на спутнике космической связи.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В среду, 18 июля, в Татарстане будет приостановлено вещание ряда телеканалов, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи республики.

Вещание приостановят в связи с регламентно-профилактическими работами на спутнике космической связи. С 2.00 трансляцию прекратят как в городской, так и в сельской местности.

Телеканалы «Карусель» и «Россия Культура» будут недоступны до 10.00, «Матч ТВ» прекратит вещание до 11.00, «ТВ-Центр» приостановит трансляцию до полудня, а телеканал «Звезда» будет показывать с 14.00.

Отмечается, что трансляция будет приостановлена на сетях аналогового эфирного вещания.