93 процента гостей чемпионата мира будут рекомендовать поездку в Казань друзьям

Большая часть болельщиков футбольного мундиаля, остались довольны тем, как их встретили в Татарстане.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Вернуться в Татарстан сами и рекомендовать посетить Казань своим друзьям намерены подавляющее большинство гостей чемпионата мира по футболу – 2018. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ, сообщил руководитель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«93 процента посетивших республику в дни чемпионата оценили впечатление от Казани на 8 – 10 баллов по 10-балльной системе. Причем больше 90 процентов дали оценку в 10 баллов. Подавляющее большинство уехали из республики либо с желанием вернуться, либо уже запланировали следующую поездку в Татарстан. 93 процента готовы рекомендовать Казань и Татарстан для поездки своим друзьям», – привел цифры Иванов.

Гостям понравилось все: транспорт, гостиницы, питание, добрые и радушные татарстанцы, внимательные волонтеры и то, что в регионе так мирно уживаются представители разных конфессий и национальностей.

