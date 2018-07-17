В Казани из-за ремонта тепловода перекроют движение по ул. Гагарина и пр. Ибрагимова

Рекомендуем
(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Казани временно ограничат проезд по улице Гагарина и проспекту Ибрагимова, сообщает пресс-служба мэрии.
В ближайшее время, с 23.00 20 июля до пяти утра 23 июля ограничат движение по улице Гагарина в районе пересечения с улицей Октябрьская. Также с 23:00 20 июля до пяти утра 30 июля будет перекрыта дорога в районе дома № 22.
Начиная с 23:00 3 августа и до пяти утра 6 августа невозможно будет проехать в районе дома № 24 по улице Гагарина, а также по проспекту Ибрагимова в районе пересечения с Гагарина.
Дольше всего продлится ограничение движения на участке от улицы Октябрьская до дома № 22 по улице Гагарина — оно действует до 17 сентября.
Отмечается, что такие меры введены для безопасного проезда автотранспорта и движения пешеходов во время реконструкции магистрального тепловода № 6.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 21 июля в центре Казани перекроют сразу несколько улиц из-за крестного года в честь обретения Казанской иконы Божией Матери.
Чин освящения приурочен ко дню обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.
Чтобы подойти к пострадавшим, медикам пришлось обратиться за помощью к сотрудникам МЧС.
Башкирская сетевая компания хотела распределить расходы на содержание сетей, расположенных в Башкирии, на потребителей из Татарстана.
На проведение разбирательства с участием присяжных заявился обвиняемый в убийстве и покушении на убийство челнинец.
Украинские власти обязаны выплатить татарстанской компании 112 миллионов долларов.
В Болгарском музее-заповеднике отметят День принятия ислама Волжской Булгарией.
Суд оправдал 20-летнего парня в части обвинения «возбуждение ненависти либо вражды».
Девушки поучаствуют в профильной смене Международного детского центра, посвященной детскому социальному проектированию.
Команда, успешно представляющая страну в мировом автоспорте, празднует свое тридцатилетие.
Клуб заключил контракт с американцем Пьером Хенри.
18 и 19 июля управленцы и владельцы бизнеса смогут получить бесплатные консультации у специалистов надзорного органа.
Ролик с последствиями обрушения опубликовал в соцсети один из постояльцев.
Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями на данный момент ниже эпидемического порога на 25,8 процента
После фестиваля «Летние вечера в Елабуге» выдающийся пианист Борис Березовский передал музею раритетный музыкальный инструмент с автографом.
Трансляция прекратится из-за работ на спутнике космической связи.
По данным следствия, 14-летний парень пытался покончить с собой из-за издевательств со стороны сотрудников организации.
IT Biler Forum 18 июля планирует посетить Президент РТ Рустам Минниханов.
Сотрудники МЧС спасли мужчину, который лишился сознания, пытаясь помочь ребенку.
Движение автотранспорта будут ограничивать поэтапно с 20 июля и вплоть до середины сентября.
Большая часть болельщиков футбольного мундиаля, остались довольны тем, как их встретили в Татарстане.
Федерация футбола РТ и Министерство спорта республики обсуждают возможность омоложения тренерского состава и увеличения заработных плат.
На федеральном уровне планируется обсудить возможность проведения на футбольных аренах масштабных мероприятий.
17 июляЧистейшая вода, гости со всей России, велопробег и байкеры: в селе Среднее Девятово состоялся Праздник родника
17 июляБанковские и околобансковские приложения для гаджетов Газпромбанк будет разрабатывать в Татарстане
17 июляРафик Мухаметшин: «Мы должны пробудить самосознание "я – мусульманин, я – татароязычный и знающий свою историю татарин"»