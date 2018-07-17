В Казани из-за ремонта тепловода перекроют движение по ул. Гагарина и пр. Ибрагимова

Движение автотранспорта будут ограничивать поэтапно с 20 июля и вплоть до середины сентября.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Казани временно ограничат проезд по улице Гагарина и проспекту Ибрагимова, сообщает пресс-служба мэрии.

В ближайшее время, с 23.00 20 июля до пяти утра 23 июля ограничат движение по улице Гагарина в районе пересечения с улицей Октябрьская. Также с 23:00 20 июля до пяти утра 30 июля будет перекрыта дорога в районе дома № 22.

Начиная с 23:00 3 августа и до пяти утра 6 августа невозможно будет проехать в районе дома № 24 по улице Гагарина, а также по проспекту Ибрагимова в районе пересечения с Гагарина.

Дольше всего продлится ограничение движения на участке от улицы Октябрьская до дома № 22 по улице Гагарина — оно действует до 17 сентября.

Отмечается, что такие меры введены для безопасного проезда автотранспорта и движения пешеходов во время реконструкции магистрального тепловода № 6.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 21 июля в центре Казани перекроют сразу несколько улиц из-за крестного года в честь обретения Казанской иконы Божией Матери.