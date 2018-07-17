ЕСПЧ обязал Россию компенсировать моральный ущерб участницам Pussy Riot

Суд потребовал выплатить участницам скандальной панк-группы более 37 тыс. евро.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить участницам панк-группы Pussy Riot более 37 тыс. евро за компенсацию морального ущерба, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

Суд постановил взыскать с России в пользу Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой по 16 тыс. евро. Екатерине Самуцевич за моральный вред выплатят 5 тыс. евро.

Кроме того, ЕСПЧ потребовал от российских властей выплаты еще 11,7 тыс. евро для покрытия судебных расходов.

В ходе расследования инцидента в московском храме Христа Спасителя выяснилось, что в отношении участниц группы были нарушены положения Европейской конвенции по правам человека, отмечается в постановлении суда.

Однако в Министерстве юстиции России заявили, что решение ЕСПЧ по Pussy Riot не вступило в силу и может быть обжаловано в трехмесячный срок.

Ранее участники группы Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу.