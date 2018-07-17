Газпромбанк будет разрабатывать в Татарстане банковские и околобанковские приложения для гаджетов

Газпромбанк и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). На территории Иннополиса откроется IT-центр одного из ведущих финансовых институтов России. Соответствующее соглашение было заключено между Правительством Татарстана и Газпромбанком. Подписание состоялось в минувший понедельник во время церемонии открытия VII Международного летнего кампуса Президентской академии (Российская академия народного хозяйства и Госслужбы). Подписи под документом поставили Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель председателя правления АО «Газпромбанк» Вадим Кулик.

Объясняя, почему Газпромбанк, входящий в тройку ведущих финансовых институтов России, остановил свой выбор именно на самом молодом городе страны, Вадим Кулик подчеркнул: «Здесь создана уникальная инфраструктура, есть отличные ресурсные возможности и подготовленные кадры. Кроме того, Правительство Татарстана уделяет большое внимание дальнейшему развитию этих локаций, созданию новых возможностей для успешной работы и комфортного проживания людей».

Еще одним немаловажным фактором, повлиявшим на выбор Газпромбанка, стал уже имеющийся опыт успешной работы в Татарстане: «Татарстан — это верный, надежный партнер, к которому мы испытываем большое доверие, и в отношении которого мы сами стремимся оправдать оказанное доверие», — отметил Кулик.

Что касается профилизации будущего IT-центра, то он будет заниматься разработкой и созданием технических и технологических решений для клиентов и сотрудников Газпромбанка. «В основном это будет связано с банковскими и околобанковскими приложениями для смартфонов. Я не очень хочу больше раскрывать секрет, но это, в основном, будут омниканальные разработки», — сообщил зампредседателя правления Газпромбанка.

Он также отметил, что IT-центр даст Иннополису 150 новых рабочих мест в области IT и информационной безопасности.

«Компаний, заинтересованных в реализации своих проектов на территории Иннополиса — все больше. Здесь для этого созданы все условия: льготы и преференции режима особой экономической зоны, а также возможность использования кадрового ресурса университета Сегодня резидентами ОЭЗ „Иннополис“ являются 67 компаний и еще восемь имеют статус партнера. Планируется, что новый Центр IТ-разработки Газпромбанка, также станет резидентом ОЭЗ „Иннополис“, а разместится он в здании технопарка им. А. С. Попова», — поделился заместитель Премьер-министра РТ, министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов.

Еще одно соглашение, которое было заключено в тот же день — трехстороннее: Газпромбанк, Правительство Татарстана и Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте России договорились о научно-техническом и образовательном сотрудничестве. А подписи под документом оставили Президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель председателя правления АО «Газпромбанк» Вадим Кулик и ректор РАНХ и ГС Владимир Мау.

Согласно трехстороннему соглашению, участники договора будут совместно реализовывать образовательные проекты, касающиеся цифровых технологий и цифровой же экономики, а также принимать действенное участие в организации и проведении стажировки и повышении квалификации для студентов РАНХ и ГС, а так же Иннополиса и сотрудников Газпромбанка.

«Подписание соглашения о научно-техническом и образовательном сотрудничестве РАНХиГС с АО „Газпромбанк“ и Правительством Татарстана — важный шаг по углублению нашего взаимодействия в условиях цифровой экономики. В рамках сотрудничества мы будем рады принять на повышение квалификации работников Газпромбанка как в Москве, так и в нашей филиальной сети по всей России. А студенты Президентской академии смогут проходить стажировки в Газпромбанке. Уверен, что наше сотрудничество выйдет на новый уровень. Подписание соглашения на площадке Иннополиса является знаковым. Здесь мы ежегодно проводим одно из крупнейших международных мероприятий РАНХиГС — Летний кампус, на который собираются 220 лучших студентов из России и многих стран мира», — отметил Владимир Мау.

«Программа технологических преобразований, которую мы начали реализовывать в Газпромбанке, требует от нас редких, зачастую уникальных компетенций в области высоких технологий, мобильной разработки, анализа данных и цифровизации. Сотрудничество с Иннополисом и РАНХиГС, которое предусматривает реализацию совместных образовательных программ, стажировок и практик, даст нам возможность готовить специалистов, обладающих необходимыми технологическими компетенциями», — сообщил Вадим Кулик.

«Наше сотрудничество началось еще в прошлом году в рамках разработки курса „Цифровое общество и цифровое государство“, который был прочитан профессорами Университета Иннополис для студентов шести факультетов РАНХиГС и получил высокую положительную оценку. Настоящее соглашение позволит нам расширить и активизировать наши совместные проекты», — отметил заместитель Премьер-министра Татарстана — министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

По его словам, уже в обозримом будущем, будут запущены онлайн-курсы образовательных и стажерских программ, целью которых будет подготовка разработчиков. То есть тех самых специалистов, что требуются для создаваемого в Иннополисе центра IT-разработок Газпромбанка.