Объявлены победители фестиваля «Слияние культур»

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Фото: пресс-служба фестиваля
(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Стали известны победители XXIX Международного фестиваля-конкурса «Слияние культур», который проходил в течение двух дней на сцене «Детского Центра Экият», сообщает пресс-служба фестиваля.
Участниками конкурса стали 400 юных талантов из Ташкента, Аксу, Краснодара, Екатеринбурга, Омска, Волгограда, Йошкар-Олы и других городов. Творческие коллективы показали более 50 выступлений в категориях «Инструментальное творчество», «Вокальное творчество» и «Хореографическое творчество».
Гран-при фестиваля получил ансамбль народного танца «Иремель» из Уральска (Башкортостан) за высокий уровень исполнительского мастерства. Коллектив также получил почетный диплом «Лучший костюм».
Дипломы «Самый артистичный участник» получили Ольга Косарева из Казани, Вероника Маковеева из Екатеринбурга, Максим Лотц из Волгограда. Семилетняя Ольга Косарева стала обладательницей диплома «Самый юный участник». «За высокий уровень педагогического мастерства» наградили Веронику Шевченко из Краснодара. Хореографический коллектив Dance-Class из Краснодара, Эмилия Имамова из Набережных Челнов стали обладателями почетных дипломов «Лучший костюм».
Лауреатство I степени в номинации «Изобразительное творчество» получили Хакимова Хилола Улугбек кизи из Ташкента и Кайсинова Алана Уриспиевна из Москвы. Лауреата I степени в номинации «Вокальное творчество» получили Ольга Косарева из Казани; вокальный ансамбль «Конфетти», София Мельник из Омска и другие.
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