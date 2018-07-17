Пьяная челнинка упала с восьмого этажа на крышу магазина

46-летнюю женщину госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ). В Челнах пьяная женщина упала на крышу магазина с восьмого этажа, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел сегодня ночью в доме №6/1 в Новом городе.

На место прибыли челнинские спасатели и сотрудники ПСЧ №56. Сотрудники МЧС поднялись на крышу, оказали 46-летней женщине первую помощь и доставили на носилках в машину скорой помощи.

Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломами рук и таза.