Казанцы могут поиграть на электропианино 70-х годов в Музее соцбыта

После фестиваля «Летние вечера в Елабуге» выдающийся пианист Борис Березовский передал музею раритетный музыкальный инструмент с автографом.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Казанский Музей социалистического быта обзавелся необычным экспонатом — электропианино «Лель 22», который подарил легендарный пианист Борис Березовский. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» рассказал директор проекта Рустем Валиахметов.

«Нам передали музыкальный инструмент, электропианино "Лель-22" начало 1970-х годов. Инструмент выпущен в Подмосковье. Для многих музыкантов он становился первым серьезным инструментов, стоил 500 рублей. Не каждый его мог купить, но у соседей Бориса Березовского, который жил в Москве, на Арбате, такой инструмент был», — сказал Валиахметов.

Электропианино, прежде хранившееся у знакомых Березовского, передали музею после музыкального фестиваля «Летние вечера в Елабуге». Сам пианист получил от казанского музея детскую книгу «Музыкальные истории» 1977 года издания и футболку «Москва − 80». Участники события, включая Бориса Березовского и «золотую скрипку России» Никиту Борисоглебского, оставили на музыкальном инструменте свои автографы.

Раритетное пианино будет в Казани до середины августа, а затем отправится в Турцию. На нем будут играть участники Детского фестиваля классической музыки Международной Московской школы. После этого инструмент вернут в Елабугу как память о фестивале.

Валиахметов сказал, что есть желание создать филиал Музея соцбыта в Елабуге.

Музыкальный фестиваль «Летние вечера в Елабуге» прошел с 12 по 15 июля 2018 года в Елабуге благодаря совместному решению Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и выдающегося пианиста Бориса Березовского.