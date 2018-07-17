В челнинском суде впервые рассмотрят уголовное дело с участием присяжных заседателей

На проведение разбирательства с участием присяжных заявился обвиняемый в убийстве и покушении на убийство челнинец.

(Набережные Челны, 17 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах рассмотрят первое уголовное дело с участием присяжных заседателей, сообщили в городском суде.

После того как судья ознакомиться с материалами дела, будет сформирован состав присяжных и назначены предварительные слушания, сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ».

На проведение разбирательства с участием присяжных заявился обвиняемый в убийстве и покушении на убийство 45-летний Сергей Леоненко. По версии следствия, этой весной во время групповой потасовки он ударил ножом в сердце 26-летнего парня. От полученной травмы тот скончался на месте. Еще два пострадавших получили удары ножом и битой. Обвиняемый свою вину не признал.

Напомним, что начиная с июня текущего года судебные процессы с участием присяжных заседателей стали возможны в городских и районных судах. До этого они проходили только в верховных судах субъектов РФ.