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В Чистополе глава сельхозпредприятия скрыл от налоговой 6,7 млн рублей

Татар-информ

17 июля 2018, 16:19

Происшествия

В челнинском суде впервые рассмотрят уголовное дело с участием присяжных заседателей

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На проведение разбирательства с участием присяжных заявился обвиняемый в убийстве и покушении на убийство челнинец.

(Набережные Челны, 17 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах рассмотрят первое уголовное дело с участием присяжных заседателей, сообщили в городском суде.

После того как судья ознакомиться с материалами дела, будет сформирован состав присяжных и назначены предварительные слушания, сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ».

На проведение разбирательства с участием присяжных заявился обвиняемый в убийстве и покушении на убийство 45-летний Сергей Леоненко. По версии следствия, этой весной во время групповой потасовки он ударил ножом в сердце 26-летнего парня. От полученной травмы тот скончался на месте. Еще два пострадавших получили удары ножом и битой. Обвиняемый свою вину не признал. 

Напомним, что начиная с июня текущего года судебные процессы с участием присяжных заседателей стали возможны в городских и районных судах. До этого они проходили только в верховных судах  субъектов РФ.

 

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