Главная новогодняя елка Казани переедет к Центру семьи «Казан»

Территория фан-зоны, благоустройство которой завершат в 2019 году, станет постоянным местом проведения массовых мероприятий.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Главную новогоднюю елку столицы Татарстана теперь будут устанавливать перед центром семьи «Казан» – на площадке, которая на период чемпионата мира по футболу была фан-зоной для болельщиков. Об этом решении рассказал сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ заместитель руководителя исполкома Казани – председатель Комитета внешнего благоустройства города Игорь Куляжев.

Во время ЧМ-2018 по футболу площадка фан-зоны приняла более 800 тыс. человек, единовременно вмещая до 25 тыс. Как подчеркнул Куляжев, на территории для этого предварительно были проложены километры труб водоснабжения, электрических сетей и канализации.

«Мы получили готовую площадь с инфраструктурой, на которой можно устанавливать любые торговые и развлекательные объекты, подключать их к коммуникациям, и они будут функционировать в необходимом качестве. Планируем площадь перед Центром семьи “Казан” использовать и на других городских мероприятиях, также там будет устанавливаться центральная елка», – обрисовал перспективы площадки Куляжев.

Кроме того, в перспективе здесь появятся фонари. Пока что их, по словам главы Комитета внешнего благоустройства, не ставили специально, чтобы не создавать помех и препятствий футбольным фанатам.

«В целом в следующем году мы планируем провести некоторые работы по благоустройству, чтобы завершить весь комплекс работ на этом объекте», – заключил Куляжев.

Последние несколько лет главная новогодняя елка Казани устанавливалась у Центрального стадиона города. Еще раньше местом ее расположения был парк Тысячелетия Казани.