Лаишевский район стал лидером по выдаче электронных больничных в РТ

Татарстан занимает четвертое место по выдаче электронных больничных среди 85 регионов России.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Лаишевская центральная районная больница стала лидером в Татарстане по выдаче электронных листков нетрудоспособности, сообщает пресс-служба администрации Лаишевского района.

Татарстан занимает четвертое место по выдаче электронных больничных среди 85 регионов России. Всего в республике выдали более 90 тыс. листов, лидером среди больничных учреждений стала Лаишевская ЦРБ.

За первое полугодие 2018-го здесь выдали 5,3 тыс. больничных, в том числе 3,4 тыс. электронных, что составляет 65 процентов от общего числа выданных листков нетрудоспособности. Аннулированы по разным причинам 7,8 процента электронных больничных – 272 листка нетрудоспособности. 1,9 тыс. листков уже оплачены, что составляет 60 процентов от общего их числа.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жителей Набережных Челнов призвали пользоваться электронными листками нетрудоспособности.