Владимир Леонов: «Не футболом единым живут футбольные стадионы»

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Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Работа футбольных стадионов не может быть сведена к футболу как таковому. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
«Важно понимать, что не футболом единым живет футбольный стадион. Доход можно получить и без футбола, но нужно выстраивать четкий баланс в получении доходов как от футбольной деятельности, так и от коммерческой и от тех сервисов, активностей, помещений, которые задействованы во внефутбольной жизни», – подчеркнул глава Минспорта республики.
Леонов сообщил, что еще задолго до старта мундиаля в Татарстане успели побывать представители большинства регионов России, где предстояли игры чемпионата и где для них возводились стадионы. Приезжали они за опытом.
«Мы приглашали их к нам, давали консультации. Уже пять лет, как закончилась Универсиада и мы эксплуатируем Kazan-Arena. По оценкам специалистов, она является одним из самых эффективно эксплуатируемых спортивных объектов. Стадион практически полностью загружен с точки зрения подтрибунных помещений. Проводится много активностей, не связанных с футболом, много мероприятий проходит на уличных территориях – как массовых спортивных, так и культурных. Есть перспективы использования прилегающих территорий – рассматриваются конкретные концепции», – пояснил министр.
При этом о том, какие именно предложения рассматриваются, Леонов пока не рассказал. Сначала нужно завершить обсуждение, прийти к конкретным решениям, и только затем следует объявлять о них широкой общественности, заметил он.
К теме эффективного использования наследия чемпионата на федеральном уровне планируют вернуться уже в конце этой недели – состоится совещание, посвященное проблеме. «Будет регионам непросто, потому что за один сезон эти проблемы не решишь. Это история на два-три года. Основная рекомендация – создавать на стадионах сильные команды, как футбольные, так и маркетинговые», – сказал спикер.
Одним из важных вопросов, которые предстоит обсудить на этом совещании, станет загрузка футбольных полей неспортивными событиями. «Будет обсуждаться использование самого стадиона для проведения крупномасштабных событий. До недавнего времени было очень трепетное отношение к самим стадионам, к газонам, был мораторий на проведение в теле стадиона крупных мероприятий. Мы проводили ифтар, а все остальное выносили за тело стадиона. Здесь мы тоже эту концепцию обсуждаем, потому что это тоже доход для стадиона – проведение крупных мероприятий: шоу, концертов. Это нормальная международная практика», – отметил Владимир Леонов.
Потребуется помощь инвесторов, чтобы обеспечить надежное покрытие, защищающее газон, создать концертное освещение, приобрести и установить звуковое оборудование. Но дело того стоит, уверен министр спорта РТ.
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