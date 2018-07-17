Группа «Любэ» снимает клип на Крымском мосту

Из-за работы съемочной группы движение по мосту ограничено.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Музыканты группы «Любэ» участвуют в съемках клипа о Крымском мосте, передает RT.

Видео снимают на автодорожной части моста, на наиболее красивом участке автодороги – фарватерном, где машины проезжают под арочным сводом.

Съемки завершатся 18 июля. Из-за работы съемочной группы движение по мосту ограничено. Незначительное время (не более трех минут в час, по данным инфоцентра моста) приходится ждать путешественникам, едущим в Крым.

«В этой песне мы признаемся в любви к Крыму и к мосту, который надежно связал полуостров с материком», – пояснил лидер группы Николай Расторгуев.