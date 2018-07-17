WP: Трамп проигнорировал советы о жестком подходе к Путину

Американский лидер на саммите в Хельсинки действовал не так, как рекомендовали его советники.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проигнорировал рекомендации сотрудников своей администрации о необходимости жесткого подхода к Президенту России Владимиру Путину на переговорах в Хельсинки. Об этом пишет критически относящаяся к действующему американскому лидеру газета The Washington Post, передает РБК.

По словам анонимного источника издания, Президент США якобы получил перед саммитом 100 страниц информационных материалов, которые подтверждали необходимость занять более жесткую позицию на саммите. Однако в ходе встречи с Путиным Трамп действовал не так, как рекомендовали его советники.

Вместе с тем не названный по имени представитель Белого дома заявил газете, что позиция Президента на переговорах была результатом многочисленных обсуждений в администрации.

Разошлись собеседники WP и в оценке отношения Трампа к обвинениям во вмешательстве в выборы, выдвинутым спецпрокурором Робертом Мюллером против 12 российских разведчиков. По мнению части из них, Президент США был недоволен этим шагом. Однако высокопоставленный сотрудник администрации заявил, что Трамп поддержал выдвижение обвинений, так как это сделало возможным обсуждение проблемы на переговорах.

В целом The Washington Post очень критически отнеслась к саммиту в Хельсинки. Редакционная статья издания об этом событии называется следующим образом: «Трамп только что вступил в сговор с Россией. Открыто».

Переговоры Путина и Трампа с глазу на глаз, в присутствии одних лишь переводчиков, длились два часа десять минут. В целом саммит в Хельсинки продлился более четырех часов.