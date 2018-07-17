Эксперты ОНФ: «Татарстан – один из 15 лидеров по информатизации в сфере здравоохранения»

Республика стала одним из немногих регионов России, где доля автоматизированных рабочих мест медработников составляет 100 процентов.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Эксперты Общероссийского народного фронта составили рейтинг информатизации медицинской сферы регионов. Информация об этом была опубликована на официальном сайте организации.

Татарстан в сфере автоматизации здравоохранения стабильно занимает лидирующие позиции. По словам экспертов, республика входит в число 15 регионов, где доля автоматизации рабочих мест медработников составляет 100 процентов. Всего запланированного уровня автоматизации в 80 процентов добились пока только в 34 регионах России из 85. Наихудшие показатели — 16 процентов — у республики Северная Осетия — Алания.

Ранее в марте тему автоматизации рабочих мест в системе здравоохранения затронул президент России и лидер ОНФ Владимир Путин. Он отметил, что медицинские учреждения должны быть соединены в единый цифровой контур, чтобы обеспечить пациентам помощь фактически всей российской системы здравоохранения.