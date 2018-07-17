Минниханов поучаствовал в заседании Правительственной комиссии по развитию регионов

Участники заседания во главе с зампредом Правительства РФ Виталием Мутко обсудили подходы к распределению дотаций и участие в нацпрограммах.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поучаствовал в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Заседание провел зампред Правительства России Виталий Мутко. Участники обсудили оценку эффективности налоговых льгот регионов, распределение дотаций для стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций в 2018 году, участие регионов в нацпроектах, развитие исторических поселений.

Мутко напомнил, что до начала октября предстоит сформировать 12 национальных проектов. Основная работа коснется регионов страны.

«Мы договорились, что будут сохранены государственные программы, по каждой госпрограмме будет несколько федеральных проектов, может быть, несколько исполнителей, и он будет спускаться на региональный проект по этому направлению», — приводит пресс-служба слова вице-премьера РФ.

Во время заседания Мутко поздравил всех с успешным завершением чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Чемпионат мира по футболу — еще одно доказательство того, что сообща мы с вами можем решать любые задачи!» — заявил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рустам Минниханов находится в Москве с рабочим визитом. В первой половине для он провел заседание общественного совета федерального партийного проекта «Городская среда».