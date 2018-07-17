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Татар-информ

17 июля 2018, 13:40

Экономика и финансы

Клиенты ВТБ Страхование приобрели больше 260 тысяч полисов для защиты недвижимости

Программы обеспечивают финансовой защитой при наступлении страхового случая, связанного с квартирой или домом.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В первом полугодии 2018 года клиенты ВТБ Страхование приобрели 263 тысячи полисов страхования недвижимости. Программы обеспечивают финансовой защитой при наступлении страхового случая, связанного с квартирой или домом.

Самым популярным продуктом остается полис «Привет, сосед!». Он позволяет компенсировать расходы на ремонт и возместить убытки соседям при заливе квартиры, восполнить стоимость новой техники или имущества в случае грабежа, а также покрыть ущерб после пожара или другого страхового случая. Доля продаж этого полиса составила 50 процентов. Порядка 33 процентов продаж пришлось на страхование недвижимости при ипотеке.

Олег Меркулов, первый заместитель генерального директора ВТБ Страхование, прокомментировал: «Мы наблюдаем стабильно высокий спрос на программы страхования недвижимости. Причем, если раньше продажи приходились в основном на центральный регион, то сейчас растет доля других субъектов. Приобретая годовой полис за несколько тысяч рублей, при наступлении страхового случая человек получает финансовую помощь для покрытия непредвиденных расходов».

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