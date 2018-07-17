Церковному вандалу из Челнов предложили 8 тысяч рублей компенсации за содержание в СИЗО

Суд оправдал 20-летнего парня в части обвинения «возбуждение ненависти либо вражды».

(Набережные Челны, 17 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинец Антон Ушачев, признанный судом виновным в осквернении территории Свято-Вознесенского собора, выиграл гражданский процесс. В качестве моральной компенсации за проведенные несколько месяцев в СИЗО и под домашним арестом он получит 8 тысяч рублей. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по версии следствия, в ночь на 26 июля прошлого года в Набережных Челнах 20-летний Антон Ушачев во время прогулки с 17-летней Людмилой Поповой написал краской на здании Свято-Вознесенского собора оскорбительные фразы. На стенах остались нарисованные пентаграммы, символика сатанистов и свастика.

В итоге суд признал Ушачева виновным в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также в вандализме. В этой части ему было назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ. Но поскольку он отсидел несколько месяцев в СИЗО и под домашним арестом, то наказание посчитали отбытым.

В части обвинения «В возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе» суд Ушачева оправдал и признал его право на реабилитацию.

А поскольку содержание Ушачева под стражей и домашним арестом были связаны именно с обвинениями в «возбуждении ненависти либо вражды», то он подал гражданский иск о взыскании морального ущерба. Гражданский процесс Ушачев выиграл. В качестве компенсации ему согласились выплатить восемь тысяч рублей. Сумма истца не устроила, его представитель подал апелляцию в Верховный суд РТ.