ВТБ снижает ставки по автокредитованию Subaru

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). ВТБ меняет ставки по программе автокредитования Subaru Drive, снижая их в среднем на 2 п.п. Предложение распространяется на новые автомобили модельного ряда Subaru в рамках банковских продуктов «Автолайт» и «Кредит с остаточным платежом».
Клиент может приобрести автомобиль марки Subaru со страхованием залога и без подтверждения дохода по ставке от 5,5 процента годовых (с учетом дисконта в размере 2 п. п. за оформление полиса страхования жизни). При выборе аналогичных опций и по программе с остаточным платежом кредит доступен от 5 процентов годовых. Минимальный первоначальный взнос при этом составляет 10 процентов от стоимости транспортного средства.
Для модели Subaru Outback банк предлагает специальные условия: ставку от 4 процентов годовых (с учетом дисконта в размере 2 п. п. за оформление полиса страхования жизни) при условии первоначального взноса 40 процентов от стоимости транспортного средства и страхования залога.
В рамках программы кредитные средства доступны на срок от года до пяти лет. Продукты «Автолайт» и «Кредит с остаточным платежом» предполагают оформление договора по двум документам в любом автосалоне-партнере банка. Решение принимается не более чем за два рабочих дня. Максимально допустимая сумма кредита — до 3,5 млн рублей.
По итогам пяти месяцев 2018 г. объем автокредитования ВТБ составил 28 млрд рублей, увеличившись на 24 процентов по сравнению с январем — маем 2017 г. Портфель банка в данном сегменте за пять месяцев 2018 г. превысил 101 млрд рублей.
Следующая новость
IT Biler Forum 18 июля планирует посетить Президент РТ Рустам Минниханов.
Сотрудники МЧС спасли мужчину, который лишился сознания, пытаясь помочь ребенку.
Движение автотранспорта будут ограничивать поэтапно с 20 июля и вплоть до середины сентября.
Большая часть болельщиков футбольного мундиаля, остались довольны тем, как их встретили в Татарстане.
Федерация футбола РТ и Министерство спорта республики обсуждают возможность омоложения тренерского состава и увеличения заработных плат.
На федеральном уровне планируется обсудить возможность проведения на футбольных аренах масштабных мероприятий.
Территория фан-зоны, благоустройство которой завершат в 2019 году, станет постоянным местом проведения массовых мероприятий.
Эксперты подчеркивают, что их оценка носит только рекомендательный характер, так как в России норма рекреационной нагрузки не закреплена.
46-летнюю женщину госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой.
Республика стала одним из немногих регионов России, где доля автоматизированных рабочих мест медработников составляет 100 процентов.
Татарстан занимает четвертое место по выдаче электронных больничных среди 85 регионов России.
Газпромбанк и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве.
Руководитель международного пресс-центра отметила популярность пресс-центра в Казани.
Участники заседания во главе с зампредом Правительства РФ Виталием Мутко обсудили подходы к распределению дотаций и участие в нацпрограммах.
Участники мероприятия обсудят опыт татарстано-японских культурных и экономических связей, тюрко-татарскую эмиграцию в Восточную Азию.
ФИФА не должна применять двойные стандарты, считает Славенко Терзич.
Совет по предпринимательству при Президенте РТ проанализирует деловой климат во всех районах республики.
17 июляБанковские и околобансковские приложения для гаджетов Газпромбанк будет разрабатывать в Татарстане
17 июляРафик Мухаметшин: «Мы должны пробудить самосознание "я – мусульманин, я – татароязычный и знающий свою историю татарин"»
17 июля«Если в Татарстане сделают так же, как и здесь, то я двумя руками „за“»: что увидели татарстанцы в швейцарском МСЗ