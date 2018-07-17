Казанский пресс-центр стал одним из самых посещаемых на ЧМ

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Городской пресс-центр чемпионата мира по футболу в Казани стал одним из самых посещаемых среди городов-организаторов мундиаля. Соответствующая информация размещена на сайте «Пресс-центр 2018».
«Самыми посещаемыми стали пресс-центры в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Сочи и Саранске», ‒ отметила руководитель международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» Ольга Колева.
Мультимедийные пресс-центры ЧМ завершили свою работу 16 июля. За время чемпионата их посетило более 12 тыс. человек, в том числе более 2,5 тыс. представителей иностранных СМИ и делегаций из 76 стран.
«Наши усилия по достоинству оценили и спортсмены, которым были созданы все условия, для того чтобы показать максимум своих возможностей, и представители средств массовой информации, в помощь которым круглосуточно трудились сотрудники 11 городских пресс-центров чемпионата», — заявил Президент России Владимир Путин на гала-концерте, посвященном закрытию первенства.
В пресс-центрах прошло около тысячи пресс-мероприятий, в том числе более 300 пресс-конференций, около 200 презентаций регионов, 159 экскурсий, 65 мастер-классов, девять видеомостов, также в них организовывались трансляции матчей, пресс-подходы, выставки, пресс-туры и выступления творческих коллективов.
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