В Казани у жителя Якутска похитили мешок с бриллиантами на сто миллионов рублей

Пострадавший оказался представителем компании «Севен Даймондс», приехавший в столицу Татарстана на ювелирную выставку.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В казанском аэропорту неизвестные похитили у жителя Якутская бриллианты на сто миллионнов рублей, сообщает газета «Известия».

Инцидент произошел в среду, 11 июля. Пострадавший оказался представителем компании «Севен Даймондс», приехавший в столицу Татарстана на ювелирную выставку. Мужчина поручил запаковать мешки с ценным содержимым сотрудникам частной охраны, но в процесс вмешались двое неизвестных. Злоумышленники сделали вид, что пытаются помочь охранникам. Они втихаря забрали один из мешочков с драгоценными камнями и скрылись.