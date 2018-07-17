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Кировский суд Казани приговорил Алексея Рыбушкина к пяти годам лишения свободы

Татар-информ

17 июля 2018, 13:41

Происшествия

В Казани у жителя Якутска похитили мешок с бриллиантами на сто миллионов рублей

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Пострадавший оказался представителем компании «Севен Даймондс», приехавший в столицу Татарстана на ювелирную выставку.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В казанском аэропорту неизвестные похитили у жителя Якутская бриллианты на сто миллионнов рублей, сообщает газета «Известия».

Инцидент произошел в среду, 11 июля. Пострадавший оказался представителем компании «Севен Даймондс», приехавший в столицу Татарстана на ювелирную выставку. Мужчина поручил запаковать мешки с ценным содержимым сотрудникам частной охраны, но в процесс вмешались двое неизвестных. Злоумышленники сделали вид, что пытаются помочь охранникам. Они втихаря забрали один из мешочков с драгоценными камнями и скрылись.

 

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