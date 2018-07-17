В Казани у жителя Якутска похитили мешок с бриллиантами на сто миллионов рублей

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(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В казанском аэропорту неизвестные похитили у жителя Якутская бриллианты на сто миллионнов рублей, сообщает газета «Известия».
Инцидент произошел в среду, 11 июля. Пострадавший оказался представителем компании «Севен Даймондс», приехавший в столицу Татарстана на ювелирную выставку. Мужчина поручил запаковать мешки с ценным содержимым сотрудникам частной охраны, но в процесс вмешались двое неизвестных. Злоумышленники сделали вид, что пытаются помочь охранникам. Они втихаря забрали один из мешочков с драгоценными камнями и скрылись.
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