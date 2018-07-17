В Госдуме планируют наградить сборную России по футболу

Футбольную команду и членов оргкомитета пригласят в Госдуму, чтобы поблагодарить их за работу.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Госдуме предложили наградить почетными грамотами футболистов и тренеров сборной России, Российский футбольный союз (РФС) и организаторов чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Благодаря этим людям Россия одержала мощную дипломатическую, культурную и спортивную победу, плодами которой мы будем пользоваться еще многие и многие годы», — сказал в ходе заседания ГД вице-спикер — член исполкома РФС Игорь Лебедев.

Футбольную команду и членов оргкомитета пригласят в Госдуму, чтобы поблагодарить их за работу, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также подчеркнул роль Президента России Владимира Путина в успешном проведении мундиаля.