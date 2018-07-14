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Фото: скриншот поста instagram.com, интернет-магазина
(Казань, 17 июля, «Татар-информ). Прокуратура РТ проводит проверку производителей футболок с надписью «Марҗа». Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в соцсетях появилась информация, что известный бренд «Святая» выпустил в продажу футболки с надписью «Марҗа» и «Марҗа түгел». Пользователи популярного Телеграмм канала «Бабай позвонит» посчитали такие надписи оскорбительными по отношению к русским женщинам и разжигающими межнациональную рознь.
«Само по себе ношение флагов на груди не вызывает у нас вопросов, ради бога, но не разобравшись, дизайнеры выпустили футболки, оскорбляющие русских женщин на территории Татарстана, что само по себе не есть хорошо», — говорится в сообщении «Бабай позвонит».
Создатели бренда «Святая» объяснили, что эти принты переводятся с татарского языка, как «русский» и «не русский».
Как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, заявлений по данному факту ни от кого не поступало. «Надзорное ведомство обратило внимание на этот случай в ходе мониторинга СМИ. Проводится проверка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – заверил Руслан Галиев.
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