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Оксана Романова

17 июля 2018, 14:14

ОбществоКультураЗдоровье и среда

Экологов РТ насторожили намерения довести турпоток в Свияжске до пяти миллионов гостей в год

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Фото: архив/Рамиль Гали, Салават Камалетдинов


Эксперты подчеркивают, что их оценка носит только рекомендательный характер, так как в России норма рекреационной нагрузки не закреплена.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). В России на законодательном уровне не установлена норма рекреационной нагрузки на природные объекты (и памятники архитектуры – прим. Т-и), из-за чего заключения экологов о численности посещающих их туристов могут носить только рекомендательный характер. Об этом заявил на пресс-конференции «Экологический гид по зеленым уголкам Татарстана» в ИА «Татар-информ» старший научный сотрудник Института проблем экологии и недропользования АН РТ Ирек Зиганшин.

«Проблема в том, что в России не установлены на законодательном уровне нормы рекреационной нагрузки – их нет. Поэтому всегда в суде это можно отсудить… Прежние нормы были приняты в СССР в 90-м году, и то они назывались временными. В России таковых на сегодняшний день нет. Никто вам сказать не сможет с точки зрения законодательной, какое количество [туристов] мы можем допустить. Экологическое сообщество может сказать, что это приносит вред, и обосновать, проведя исследования. Про Свияжск понятно, что ничего хорошего нет… Вот говорят у нас власти: “Довести до пяти миллионов человек”. Насколько это хорошо?.. Надо проводить исследование, чтобы не говорить голословно. Это должно быть обосновано, а научно установленных норм нет», – признал Зиганшин.

При этом он подчеркнул, что задача экологов заключается прежде всего не в коммерческом экологическом туризме, который стал темой пресс-конференции, а в сохранении природы наряду с возможностью демонстрировать ее путешествующим.

«Изначально закрыть ее (природу – прим. Т-и), спрятать – такой задачи нет. Наши уникальные красивые места должны быть доступны всем категориям населения. Но мы должны о них рассказать и сохранить. Если люди прочитают наш гид, задумаются над тем, насколько важно это все сохранить, важно убирать за собой мусор, возможно, начнут развиваться экологичные проекты. Любой вид туризма должен быть экологичным. И сейчас эти уголки осваиваются людьми – местным населением, неорганизованными группами отдыхающих… И ни к чему хорошему с точки зрения сохранности природных объектов это не приводит. Объекты разрушаются, образуются стихийные свалки, вырубаются леса, страдают от этого уникальные виды», – пояснил старший научный сотрудник Института проблем экологии и недропользования АН РТ.

За прошлый год Свияжск посетили уже около полумиллиона человек. Вопрос, сколько туристов может принять тот или иной объект, не потеряв при этом природную и архитектурную составляющие, остается крайне острым.

Как подчеркнул заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования АН РТ Дмитрий Иванов, к настоящему времени в Татарстане экологические маршруты созданы и предлагаются для посещения в Волжско-Камском государственном биосферном заповеднике и в национальном парке «Нижняя Кама». Заповедник из всех категорий особо охраняемых природных территорий, подчеркнул он, имеет самый строгий режим охраны (вход и въезд в заповедник в принципе запрещены). В то же время Свияжск является одним из двух кластерных участков заповедника, «которые удивительным образом совпали с историческими центрами», где логично развивать как историко-культурный, так и экологический туризм.

«Иногда бывает такое, что интересы туризма и защиты природы пересекаются или упираются друг в друга, но через все эти трудности многие страны уже прошли, и их можно разрешить. Мы часто говорим, что экология и экономика должны быть в балансе, но нужно помнить и о том, что экология и желание человека побывать на природе тоже должны быть в балансе», – сказал начальник Управления информационных систем и экологического просвещения Министерства экологии РТ Дамир Валиуллин.

Он также добавил, что юридически прописанная возможность ограничивать рекреационную нагрузку на природные объекты у экологов все же есть. Но для этого необходимо соблюсти определенную процедуру.

«Определенные сложности при разработке маршрутов на такого рода территориях, конечно, будут. Где-то нужно будет вносить небольшие правки даже в сами положения на основании научных исследований. Система экологического туризма, о развитии которой мы говорим, призвана решить в том числе и вопрос воспитания чувства экологической ответственности», – резюмировал Дмитрий Иванов.

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