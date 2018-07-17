Экологов РТ насторожили намерения довести турпоток в Свияжске до пяти миллионов гостей в год

ОбществоКультураЗдоровье и среда
Рекомендуем
Фото: архив/Рамиль Гали, Салават Камалетдинов
(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). В России на законодательном уровне не установлена норма рекреационной нагрузки на природные объекты (и памятники архитектуры – прим. Т-и), из-за чего заключения экологов о численности посещающих их туристов могут носить только рекомендательный характер. Об этом заявил на пресс-конференции «Экологический гид по зеленым уголкам Татарстана» в ИА «Татар-информ» старший научный сотрудник Института проблем экологии и недропользования АН РТ Ирек Зиганшин.
«Проблема в том, что в России не установлены на законодательном уровне нормы рекреационной нагрузки – их нет. Поэтому всегда в суде это можно отсудить… Прежние нормы были приняты в СССР в 90-м году, и то они назывались временными. В России таковых на сегодняшний день нет. Никто вам сказать не сможет с точки зрения законодательной, какое количество [туристов] мы можем допустить. Экологическое сообщество может сказать, что это приносит вред, и обосновать, проведя исследования. Про Свияжск понятно, что ничего хорошего нет… Вот говорят у нас власти: “Довести до пяти миллионов человек”. Насколько это хорошо?.. Надо проводить исследование, чтобы не говорить голословно. Это должно быть обосновано, а научно установленных норм нет», – признал Зиганшин.
При этом он подчеркнул, что задача экологов заключается прежде всего не в коммерческом экологическом туризме, который стал темой пресс-конференции, а в сохранении природы наряду с возможностью демонстрировать ее путешествующим.
«Изначально закрыть ее (природу – прим. Т-и), спрятать – такой задачи нет. Наши уникальные красивые места должны быть доступны всем категориям населения. Но мы должны о них рассказать и сохранить. Если люди прочитают наш гид, задумаются над тем, насколько важно это все сохранить, важно убирать за собой мусор, возможно, начнут развиваться экологичные проекты. Любой вид туризма должен быть экологичным. И сейчас эти уголки осваиваются людьми – местным населением, неорганизованными группами отдыхающих… И ни к чему хорошему с точки зрения сохранности природных объектов это не приводит. Объекты разрушаются, образуются стихийные свалки, вырубаются леса, страдают от этого уникальные виды», – пояснил старший научный сотрудник Института проблем экологии и недропользования АН РТ.
За прошлый год Свияжск посетили уже около полумиллиона человек. Вопрос, сколько туристов может принять тот или иной объект, не потеряв при этом природную и архитектурную составляющие, остается крайне острым.
Как подчеркнул заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования АН РТ Дмитрий Иванов, к настоящему времени в Татарстане экологические маршруты созданы и предлагаются для посещения в Волжско-Камском государственном биосферном заповеднике и в национальном парке «Нижняя Кама». Заповедник из всех категорий особо охраняемых природных территорий, подчеркнул он, имеет самый строгий режим охраны (вход и въезд в заповедник в принципе запрещены). В то же время Свияжск является одним из двух кластерных участков заповедника, «которые удивительным образом совпали с историческими центрами», где логично развивать как историко-культурный, так и экологический туризм.
«Иногда бывает такое, что интересы туризма и защиты природы пересекаются или упираются друг в друга, но через все эти трудности многие страны уже прошли, и их можно разрешить. Мы часто говорим, что экология и экономика должны быть в балансе, но нужно помнить и о том, что экология и желание человека побывать на природе тоже должны быть в балансе», – сказал начальник Управления информационных систем и экологического просвещения Министерства экологии РТ Дамир Валиуллин.
Он также добавил, что юридически прописанная возможность ограничивать рекреационную нагрузку на природные объекты у экологов все же есть. Но для этого необходимо соблюсти определенную процедуру.
«Определенные сложности при разработке маршрутов на такого рода территориях, конечно, будут. Где-то нужно будет вносить небольшие правки даже в сами положения на основании научных исследований. Система экологического туризма, о развитии которой мы говорим, призвана решить в том числе и вопрос воспитания чувства экологической ответственности», – резюмировал Дмитрий Иванов.
IT Biler Forum 18 июля планирует посетить Президент РТ Рустам Минниханов.
Сотрудники МЧС спасли мужчину, который лишился сознания, пытаясь помочь ребенку.
Движение автотранспорта будут ограничивать поэтапно с 20 июля и вплоть до середины сентября.
Большая часть болельщиков футбольного мундиаля, остались довольны тем, как их встретили в Татарстане.
Федерация футбола РТ и Министерство спорта республики обсуждают возможность омоложения тренерского состава и увеличения заработных плат.
На федеральном уровне планируется обсудить возможность проведения на футбольных аренах масштабных мероприятий.
Территория фан-зоны, благоустройство которой завершат в 2019 году, станет постоянным местом проведения массовых мероприятий.
Эксперты подчеркивают, что их оценка носит только рекомендательный характер, так как в России норма рекреационной нагрузки не закреплена.
46-летнюю женщину госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой.
Республика стала одним из немногих регионов России, где доля автоматизированных рабочих мест медработников составляет 100 процентов.
Татарстан занимает четвертое место по выдаче электронных больничных среди 85 регионов России.
Газпромбанк и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве.
Руководитель международного пресс-центра отметила популярность пресс-центра в Казани.
Участники заседания во главе с зампредом Правительства РФ Виталием Мутко обсудили подходы к распределению дотаций и участие в нацпрограммах.
Участники мероприятия обсудят опыт татарстано-японских культурных и экономических связей, тюрко-татарскую эмиграцию в Восточную Азию.
ФИФА не должна применять двойные стандарты, считает Славенко Терзич.
Совет по предпринимательству при Президенте РТ проанализирует деловой климат во всех районах республики.
17 июляБанковские и околобансковские приложения для гаджетов Газпромбанк будет разрабатывать в Татарстане
17 июляРафик Мухаметшин: «Мы должны пробудить самосознание "я – мусульманин, я – татароязычный и знающий свою историю татарин"»
17 июля«Если в Татарстане сделают так же, как и здесь, то я двумя руками „за“»: что увидели татарстанцы в швейцарском МСЗ