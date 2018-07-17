Для исследования бизнес-климата в РТ опросили более 6 тыс. предпринимателей

Совет по предпринимательству при Президенте РТ проанализирует деловой климат во всех районах республики.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В рамках исследования делового климата в муниципальных районах Татарстана уже опросили более 6 тыс. бизнесменов, сообщает пресс-служба Совета по предпринимательству при Президенте РТ.

​Это уже второе исследование бизнес-климата в республике. Исследование проходит через телефонный обзвон бизнесменов и интернет-анкетирование. Кроме того, нововведением этого года стало анкетирование через мобильное приложение госуслуг РТ.

Цель исследования — выработать новые инструменты улучшения деловой среды в Татарстане. Благодаря ответам предпринимателей эксперты определят индекс деловой активности в муниципалитетах республики, а также выявят ключевые административные барьеры, препятствующие развитию бизнеса.

Основная задача — выяснить, как чувствует себя бизнес в Татарстане, и выработать эффективные инструменты улучшения деловой среды. Исследование проводится повторно, для того чтобы оценить, насколько более открытыми стали органы местной власти и надзорные органы, удалось ли снизить барьеры для бизнеса, отметил Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов.