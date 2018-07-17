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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 17 июля, «Татар-информ). В Кайбицком районе Татарстана утонул пьяный мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение об утонувшем в реке Кубня 52-летнем мужчине пришло в понедельник днем на единый номер вызова экстренных служб 112.
Четверо мужчин отдыхали на берегу реки. Приятели распивали спиртное и весело проводили время. В какой-то момент 52-летний житель деревни Муратово решил переплыть реку. Мужчина доплыл до середины водоема, развернулся обратно и, проплыв еще пару метров, ушел под воду.
Прибывшие к месту ЧП спасатели ЗПСО №1 обследовали 3000 кв. м дна реки. Около половины шестого вечера тело погибшего было обнаружено в шести метрах от берега. Его подняли со дна и передали сотрудникам полиции.
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