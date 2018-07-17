Самый мобильный чемпионат в истории: «МегаФон» подвел итоги чемпионата мира по футболу 2018

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Чемпионат мира по футболу 2018 года побил мировой рекорд и стал самым «мобильным» событием за всю историю проведения массовых мероприятий. В общей сложности за все дни в городах мундиаля на стадионах и фанзонах в сети «МегаФона» болельщики и сопричастные проговорили более 34 млн минут — это больше 65 лет беспрерывных разговоров. Общий интернет-трафик достиг более 500 ТБ. Инфраструктура «МегаФона» безупречно выдержала все нагрузки.
В рамках контракта с «Национальным центром информатизации», дочерней компании Госкорпорации «Ростех», «МегаФон» обеспечил строительство телеком-инфраструктуры для оказания услуг мобильной и фиксированной связи на объектах проведения чемпионата мира по футболу 2018. Оператору удалось создать лучшую «экосистему» мобильной связи для организаторов, участников и гостей мероприятия.
Для этого было задействовано порядка 25000 км ВОЛС, более 1300 базовых станций, установлено более 5000 антенн и 900 единиц телекоммуникационного оборудования, организовано радиопокрытие более 160 ключевых объектов. На всех спортивных объектах «МегаФон» предоставил магистральные каналы связи с неограниченным лимитом, услуги сети передачи данных, доступ в Интернет, ISDN, защиту от DoS/DDoS-атак, обслуживание ЛВС для организации стабильной работы всех типов связи: фиксированной, мобильной и телематической. Над проектом работали более 2000 лучших инженеров и технических специалистов «МегаФона» со всей России.
Важно подчеркнуть, что «МегаФон» не только построил телекоммуникационную инфраструктуру, но и обеспечил ее бесперебойное функционирование, осуществляя постоянный мониторинг состояния сети и поддержку. Инфраструктура соответствовала рекордно высоким стандартам: показатель SLA достиг рекордного уровня 99,99 процента.
«Чемпионат мира по футболу — самое масштабное спортивное событие в истории России. Чтобы поддержать свои команды, в нашу страну приехали сотни тысяч болельщиков со всего мира, и для них крайне важным было оставаться на связи — делиться эмоциями, переживаниями и радостными моментами со своими родственниками и друзьями. Это очень сложное с организационной точки зрения мероприятие. Я очень рад, что „МегаФон“ стал частью этой красивой и яркой истории, выступив техническим партнёром „Национального Центра Информатизации“ и построив географически распределенную и зарезервированную инфраструктуру, обеспечившую бесперебойную связь», — подчеркнул генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков.
Максимальный рекорд скорости в 293 Мбит/с был поставлен на стадионе Лужники. Самым популярным матчем среди абонентов «МегаФона» стал матч Россия – Испания 1 июля.
В среднем на стадионах около трети абонентов пользовались услугами «МегаФона», а в Ростове на некоторых матчах почти 60 процентов зрителей были в сети оператора.
«МегаФон» позаботился и об иностранных болельщиках. Специально для них оператор разработал тарифный план #Hello. Болельщики могли не ограничивать себя в роуминге и пользоваться в привычном режиме мессенджерами и социальными сетями. Для пользователей тарифа действовала поддержка на английском на странице компании в Facebooк и при звонке в колл-центр.
Чемпионат мира по футболу также стал площадкой, на которой «МегаФон» подтвердил свой статус технологического лидера, развернув тестовые зоны 5G. В Москве «МегаФон» впервые в России провел прямую трансляцию футбольного матча в формате VR с использованием технологии 5G. В Санкт-Петербурге впервые в России продемонстрировал работу готового к коммерческому внедрению абонентского оборудования 5G на своей сети. В Казани «МегаФон» в партнёрстве с «КАМАЗом» впервые в России показал применение 5G для сопровождения движения автономного транспорта. Организация тестовых зон позволит изучить технические возможности сети и сформулировать рекомендации использования частотного спектра.
«МегаФон» (http://corp.megafon.com) — лидер цифрового рынка, который предоставляет цифровые решения во всех сегментах телекоммуникационного рынка. Оператор и его дочерние предприятия работают во всех регионах России, а также в некоторых соседних странах. По итогам 2017 года общая абонентская база насчитывает более 77 миллионов человек — более половины населения страны.
Инфраструктура компании продолжает оставаться лучшей на рынке и соответствует запросам современного цифрового клиента. В 2017 году «МегаФон» выбран официальным поставщиком телекоммуникационной инфраструктуры и дополнительных услуг на объектах проведения Кубка Конфедераций 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018 года. «МегаФон» постоянно внедряет новые технологии, чтобы российский бизнес развивался еще более эффективно и динамично. «МегаФон» первым среди российских операторов связи внедрил стандарты 3G, 4G, LTE, LTE Advanced. В настоящее время компания работает над развитием стандарта.
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