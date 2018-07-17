Главное
Эксперт: Выбросы диоксинов с МСЗ Швейцарии гораздо меньше, чем с открытых очагов горения

Татар-информ

17 июля 2018, 11:30

Экономика и финансы

Самый мобильный чемпионат в истории: «МегаФон» подвел итоги чемпионата мира по футболу 2018

За все дни в городах мундиаля на стадионах и фанзонах в сети «МегаФона» болельщики и сопричастные проговорили более 34 млн минут

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Чемпионат мира по футболу 2018 года побил мировой рекорд и стал самым «мобильным» событием за всю историю проведения массовых мероприятий. В общей сложности за все дни в городах мундиаля на стадионах и фанзонах в сети «МегаФона» болельщики и сопричастные проговорили более 34 млн минут — это больше 65 лет беспрерывных разговоров. Общий интернет-трафик достиг более 500 ТБ. Инфраструктура «МегаФона» безупречно выдержала все нагрузки.

В рамках контракта с «Национальным центром информатизации», дочерней компании Госкорпорации «Ростех», «МегаФон» обеспечил строительство телеком-инфраструктуры для оказания услуг мобильной и фиксированной связи на объектах проведения чемпионата мира по футболу 2018. Оператору удалось создать лучшую «экосистему» мобильной связи для организаторов, участников и гостей мероприятия.

Для этого было задействовано порядка 25000 км ВОЛС, более 1300 базовых станций, установлено более 5000 антенн и 900 единиц телекоммуникационного оборудования, организовано радиопокрытие более 160 ключевых объектов. На всех спортивных объектах «МегаФон» предоставил магистральные каналы связи с неограниченным лимитом, услуги сети передачи данных, доступ в Интернет, ISDN, защиту от DoS/DDoS-атак, обслуживание ЛВС для организации стабильной работы всех типов связи: фиксированной, мобильной и телематической. Над проектом работали более 2000 лучших инженеров и технических специалистов «МегаФона» со всей России.

Важно подчеркнуть, что «МегаФон» не только построил телекоммуникационную инфраструктуру, но и обеспечил ее бесперебойное функционирование, осуществляя постоянный мониторинг состояния сети и поддержку. Инфраструктура соответствовала рекордно высоким стандартам: показатель SLA достиг рекордного уровня 99,99 процента.

«Чемпионат мира по футболу — самое масштабное спортивное событие в истории России. Чтобы поддержать свои команды, в нашу страну приехали сотни тысяч болельщиков со всего мира, и для них крайне важным было оставаться на связи — делиться эмоциями, переживаниями и радостными моментами со своими родственниками и друзьями. Это очень сложное с организационной точки зрения мероприятие. Я очень рад, что „МегаФон“ стал частью этой красивой и яркой истории, выступив техническим партнёром „Национального Центра Информатизации“ и построив географически распределенную и зарезервированную инфраструктуру, обеспечившую бесперебойную связь», — подчеркнул генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков.

Максимальный рекорд скорости в 293 Мбит/с был поставлен на стадионе Лужники. Самым популярным матчем среди абонентов «МегаФона» стал матч Россия – Испания 1 июля.

В среднем на стадионах около трети абонентов пользовались услугами «МегаФона», а в Ростове на некоторых матчах почти 60 процентов зрителей были в сети оператора.

«МегаФон» позаботился и об иностранных болельщиках. Специально для них оператор разработал тарифный план #Hello. Болельщики могли не ограничивать себя в роуминге и пользоваться в привычном режиме мессенджерами и социальными сетями. Для пользователей тарифа действовала поддержка на английском на странице компании в Facebooк и при звонке в колл-центр.

Чемпионат мира по футболу также стал площадкой, на которой «МегаФон» подтвердил свой статус технологического лидера, развернув тестовые зоны 5G. В Москве «МегаФон» впервые в России провел прямую трансляцию футбольного матча в формате VR с использованием технологии 5G. В Санкт-Петербурге впервые в России продемонстрировал работу готового к коммерческому внедрению абонентского оборудования 5G на своей сети. В Казани «МегаФон» в партнёрстве с «КАМАЗом» впервые в России показал применение 5G для сопровождения движения автономного транспорта. Организация тестовых зон позволит изучить технические возможности сети и сформулировать рекомендации использования частотного спектра.

«МегаФон» (http://corp.megafon.com) — лидер цифрового рынка, который предоставляет цифровые решения во всех сегментах телекоммуникационного рынка. Оператор и его дочерние предприятия работают во всех регионах России, а также в некоторых соседних странах. По итогам 2017 года общая абонентская база насчитывает более 77 миллионов человек — более половины населения страны.

Инфраструктура компании продолжает оставаться лучшей на рынке и соответствует запросам современного цифрового клиента. В 2017 году «МегаФон» выбран официальным поставщиком телекоммуникационной инфраструктуры и дополнительных услуг на объектах проведения Кубка Конфедераций 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018 года. «МегаФон» постоянно внедряет новые технологии, чтобы российский бизнес развивался еще более эффективно и динамично. «МегаФон» первым среди российских операторов связи внедрил стандарты 3G, 4G, LTE, LTE Advanced. В настоящее время компания работает над развитием стандарта.


На правах рекламы
Реклама

Следующая новость

Трафик мобильного интернета гостей России вырос в 6,5 раза
Новости дня
13:20
Японцы глазами татар: в Казани состоится конференция «Татарстан – Япония»

Участники мероприятия обсудят опыт татарстано-японских культурных и экономических связей, тюрко-татарскую эмиграции в Восточной Азии.

13:04
Посол Сербии призвал ФИФА наказать футболистов за политические лозунги на ЧМ-2018

ФИФА не должна применять двойные стандарты, считает Славенко Терзич.

12:52
В Киеве Путина назвали «Президентом Украины»
12:48
Для исследования бизнес-климата в РТ опросили более 6 тыс. предпринимателей

Совет по предпринимательству при Президенте РТ проанализирует деловой климат во всех районах республики.

12:45
Прокуратура РТ проводит проверку производителей футболок с надписью «Марҗа»

Надзорное ведомство обратило внимание на этот случае в результате мониторинга СМИ.

12:40
ВТБ снижает ставки по автокредитованию Subaru
12:32
Осенью более тысячи нижнекамцев попадут в новую школу и детский сад

На сегодня в новую школу принято 1049 учеников, сформировано 40 классов, 25 из которых – начальная школа.

12:30
Госкомитет РТ по туризму приглашает татарстанцев стать соавторами новых маршрутов

Авторов предложений о том, как превратить наследие мундиаля в идеи, способные привлечь туристов, ждут в ближайший четверг в госкомитете.

12:29
В Кайбицком районе Татарстана утонул пьяный мужчина

52-летний житель деревни Муратово решил переплыть реку Кубня, но не рассчитал свои силы и утонул.

12:18
Сергей Иванов: Гости чемпионата мира по футболу снова вернутся в Казань

Обладатели паспорта болельщика футбольного мундиаля получили возможность неоднократного безвизового посещения России до конца года.

12:16
Жюри Казанского фестиваля мусульманского кино впервые возглавит женщина

Председателем XIV кинофорума выбрана известная туркменская актриса, народная артистка СССР Мая-Гозель Аймедова.

12:00
В Нижнекамске хотят построить новое колесо обозрения

Аттракцион планируется разместить в парке «Семья», который обновили в 2016 году.

11:59
Жителя Казани наказали за незаконное содержание в своей квартире пятимесячного львенка

Мужчина приобрел хищника с рук в Пензе, и теперь он живет в квартире как обычный домашний кот.

11:56
153 тонны инфицированной гриппом курятины привезли в Татарстан из Пензы

Выявить опасную продукцию помогла система «Меркурий».

11:46
Синоптики предупредили о грозе в Татарстане

Республику ожидает гроза с кратковременными усилениями ветра до 20 м/с.

11:35
В Буинском районе РТ в водоеме найдено тело 20-летнего парня

Инцидент произошел на местном водоеме в деревне Степные Енали.

11:32
В трех районах Казани отключат свет

Без электричества останутся жители нескольких домов в Вахитовском, Приволжском и Советском районе.

11:30
Самый мобильный чемпионат в истории: «МегаФон» подвел итоги чемпионата мира по футболу 2018
11:22
Трафик мобильного интернета гостей России вырос в 6,5 раза

Зарубежные гости активно пользовались мобильным-интернетом.

11:21
В Татарстане 52-летняя автоледи на «Ладе» вылетела с дороги в кювет и перевернулась

ДТП произошло сегодня рано утром на 43-м км дороги Актаныш – Чуракаево.

11:18
Исполнитель хита Jamaica Робертино Лоретти уходит со сцены
11:14
Минниханов провел в Москве совещание по проекту «Городская среда»

На заседании общественного совета представили план работы федерального проекта на вторую половину 2018 года.

11:04
Правительство сможет менять ставки НДС для международных рейсов
11:01
В Челябинской области двое детей задохнулись, спасаясь от огня в шкафу
11:00
Главные вопросы об онлайн-кассах: как не ошибиться и получить бонусы
События

17 июляРафик Мухаметшин: «Мы должны пробудить самосознание "я – мусульманин, я – татароязычный и знающий свою историю татарин"»

17 июля«Если в Татарстане сделают так же, как и здесь, то я двумя руками „за“»: что увидели татарстанцы в швейцарском МСЗ

17 июляЛакокрасочные объятия «Том Сойер Феста» в Казани охватили дом последователя секты ваисовцев

17 июляГазпромбанк: новая модель работы с застройщиками

16 июляМесси и Неймар, «движ» бразильских болельщиков и вылет Германии: чем запомнились матчи чемпионата мира по футболу в Казани?

16 июляБудни 16 – 19 июля в Казани: JAZZ в Кремле, Цветочный фестиваль, литературный марафон

16 июляОлег Пелевин: Стратегия-2030 оживила гражданскую активность татарстанцев