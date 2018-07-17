В России хотят ввести пошлину за покупки в иностранных интернет-магазинах

Комитет Госдумы по бюджету одобрили поправки к законопроекту «О таможенном регулировании», которые дают право взимать с россиян новый платеж.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Госдуме предложили ввести платежи за покупки в иностранных интернет-магазинах, пишет «Коммерсантъ».

Поправки к законопроекту «О таможенном регулировании» были одобрены комитетом Госдумы по бюджету и готовятся к принятию во втором чтении. Согласно этому документу, Правительство России может получить возможность взимать с граждан отдельный платеж при покупке товаров в иностранных интернет-магазинах.

Сейчас посылки весом не более 31 кг не облагаются пошлинами в случае, если общая сумма заказа не превышает 1000 евро в месяц. На покупки сверх этой суммы действует пошлина в размере 30 процентов, но не менее четырех евро за 1 кг.