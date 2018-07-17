Мужчина приобрел хищника с рук в Пензе, и теперь он живет в квартире как обычный домашний кот.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ). Жителя Казани наказали за незаконное содержание в своей квартире пятимесячного львенка. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил начальник Управления животного и растительного мира Государственного комитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

Сотрудниками Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам в одной из квартир Казани был обнаружен пятимесячный львенок. «Хищник находится в собственности у жителя города, - пояснил ИА «Татар-информ» Ринат Чиспияков. – Все документы на хищника у мужчины есть, но отсутствует разрешение на содержание зверя в квартире. Владелец львенка приобрел его в Пензе со всем необходимым комплектом документов. Зверь был болен, и новый хозяин выходил его. Пока львенок живет в квартире».

Дальнейшая судьба маленького «дикаря» пока неизвестна. В Госкомитете РТ по биоресурсам заявили, что ситуацию с львенком держат на особом контроле. «Хозяин хищного зверя заверил, что в ближайшее время будет пристраивать его в специальное учреждение. До тех пор ситуация с детенышем льва будет находиться на особом контроле управления», – прокомментировал ситуацию начальник Управления животного и растительного мира Государственного комитет РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

На данный момент известно, что хозяин хищника привлечен к административной ответственности за незаконное содержание животного в квартире.

