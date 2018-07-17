Жюри Казанского фестиваля мусульманского кино впервые возглавит женщина

Председателем XIV кинофорума выбрана известная туркменская актриса, народная артистка СССР Мая-Гозель Аймедова.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Председателем жюри Казанского международного фестиваля мусульманского кино в 2018 году впервые выбрана женщина – известная туркменская актриса, народная артистка СССР Мая-Гозель Аймедова. Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля.

XIV Казанский международный фестиваль мусульманского кино будет проходить в этом году с 4 по 10 сентября. Фильмы конкурсной программы будут оценивать 12 экспертов из 11 стран мира.

Среди экспертов жюри на этот раз актер, сценарист, режиссер фильмов, продюсер Марек Пробош (США), режиссер-документалист Эмануэль Джероза (Италия), директор Оранского международного кинофестиваля Седдики Ибрагим (Алжир), кинорежиссёр, сценарист, продюсер Эрнест Абдыжапаров (Кыргызстан), лауреат Государственной премии СССР, режиссер Шухрат Махмудов (Узбекистан), кинорежиссер Рашид Фершиу (Тунис), кинорежиссер Октай Миркасыйм (Азербайджан), киновед, кинокритик Шериф Авад (Египет), а также профессор Санкт-Петербургского института кино и телевидения, документалист Елена Плугатырева (Россия).

Кроме того, обладатель гран-при Казанского международного фестиваля прошлого года турецкий режиссер Мустафа Кара (фильм «Холод Каландара») также приглашен в состав жюри. Оценивать фильмы-претенденты будет также экс-министр культуры РТ, директор музея-заповедника «Казанский Кремль», первый председатель, идейный вдохновитель и одна из основателей Казанского кинофорума Зиля Валеева.

Жюри необходимо будет оценить 65 фильмов (шорт-лист размещен на сайте kazan-mfmk.com) по четырем основным номинациям (полнометражное и короткометражное игровое и документальное кино). Кроме того, участники фестиваля могли выдвигать свои кинокартины в конкурсе работ молодых российских режиссеров (номинация «Россия молодая») и в категории фильмов производства Республики Татарстан или татарстанских режиссеров (номинация «Национальный конкурс»).

Партнером XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино является группа стратегического видения «Россия – исламский мир». Открытие фестиваля традиционно состоится в КРК «Пирамида», закрытие – в концерт-холле «Эрмитаж».

Посмотреть конкурсные и внеконкурсные фильмы-участники фестиваля можно будет в трех залах кинотеатра «Алмаз Синема Порт» в «Ривьере». Параллельно показы будут идти в кинотеатре «Мир».

