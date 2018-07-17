В Киеве Путина назвали «Президентом Украины»

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Киевский телеканал «Эспрессо» на своей странице в Twitter назвал главу российского государства Владимира Путина Президентом Украины, сообщает РИА Новости.
Украинские журналисты допустили ошибку в анонсе встречи между лидерами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. При этом в самой статье ошибку исправили.
«Встреча Президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Путиным началась на полчаса позже запланированного времени...» — говорится в анонсе.
Накануне Путин и Трамп встретились в Хельсинки (Финляндия), где прошел первый полноформатный российско-американский саммит с того времени, когда Трамп стал Президентом США.
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