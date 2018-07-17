Глава «Роскосмоса» назвал дату запуска серийного производства «Ангары»

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(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Серийное производство новых ракет-носителей «Ангара» запустится к 2023-2024 году, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
«Все производство ракет "Ангара" всех классов будет сосредоточено в Омске. Выход на серийное производство и создание стартового комплекса должны быть максимально синхронизированы к 2023-2024 году. Инженерный потенциал должен весь остаться в Москве, об этом мы договорились с Сергеем Семеновичем Собяниным (мэром Москвы — прим. Т-и)», — приводит агентство слова Рогозина.
Глава «Роскосмоса» отметил, что к этому времени должен быть готов стартовый стол на космодроме Восточный.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ПСО «Казань» создаст стартовый комплекс для ракет «Ангара» на «Восточном».
«Ангара» — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Все ракеты-носители этого типа являются экологически чистыми, поскольку двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая «Ангара – 1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, тяжелая «Ангара – А5» — в декабре того же года.
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