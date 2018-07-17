Синоптики предупредили о грозе в Татарстане

Республику ожидает гроза с кратковременными усилениями ветра до 20 м/с.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В среду, 18 июля, на территории Татарстана ожидается гроза, сообщает Гидрометцентр республики.

Порывы ветра во время грозы усилятся до 15 — 20 м/с на территории республики и до 15 — 18 м/с в Казани.

Кроме того, в среду в Татарстане ожидается сильный дождь, который не затронет столицу республики.