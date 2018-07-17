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Татар-информ

17 июля 2018, 11:35

Происшествия

В Буинском районе РТ в водоеме найдено тело 20-летнего парня

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Фото: ГУ МЧС России по РТ

Инцидент произошел на местном водоеме в деревне Степные Енали.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Буинском районе РТ в водоеме найдено тело 20-летнего парня, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об утонувшем молодом человеке в пруду возле деревни Степные Енали пришло накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112.

Спасатели ЗПСО №1 обнаружили погибшего в 15 метрах от берега на дне. Тело 20-летнего парня вытащили из воды и передали полицейским.

Место, где погиб молодой человек, не предназначается для купания. По берегу установлены запрещающие аншлаги, но это не остановило купальщика.

Причина происшествия установливается.


 

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