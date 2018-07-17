В трех районах Казани отключат свет

Без электричества останутся жители нескольких домов в Вахитовском, Приволжском и Советском районе.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В нескольких домах Вахитовского, Приволжского и Советского районов Казани отключат свет завтра, 18 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Вахитовском районе по адресу ул. Агрономическая, 16.

С 10.00 до 18.00 без света останутся жители домов по ул. Зинина, 15, ул. Товарищеская, 16 и ул. Достоевского, 73.

С 9.00 до 17.00 электричества не будет в поселке Мирный Приволжского района по улицам 1-я Аральская, 2-я Аральская, Календарная, Кулаевская, Мелитопольская, Селькоров, Счастливая, Черниговская; а также в в поселках Восточный и Алтан — по улицам Агачлык, Акчулпан, Аланлык, Вязовая, Затлы, Звонкая, Каенсар, Механиков, Милосердия, Наставников, Рассветная, Рябиновая, Сабит, Строителей, Таулы, Тихвинская, Урмале, Уртак, а также в пер. Аланлык, Приречном и Рассветном.

С 9.00 до 18.00 света не будет в Советском районе по ул. Бигичева, 3, 4, 5, 7а, 9, 11; ул. Крутая, 2, ул. Новоселья 6, 10; проспект Победы, 156/26, 158, 158а, 160, 164, 168; ул. Сахарова, 32, а также в поселках Торфяной и Станция Дербышки по улицам 1-я Станционная, 2-я Станционная, 3-я Станционная, 4-я Станционная, 5-я Станционная, Возвышенная, Торфяная, Центрально-Торфяная, а также в садовых некоммерческих товариществах «Вишенка», «Горизонт», «Дружба», «Дубки», «Казанка», «Подлужный», «Столетник» и в поселке Царицыно по улицам 1-я Владимирская и Каспийская.

Электричество отключат из-за планового ремонта линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций, сообщила ОАО «Сетевая компания».