Посол Сербии призвал ФИФА наказать футболистов за политические лозунги на ЧМ-2018

ФИФА не должна применять двойные стандарты, считает Славенко Терзич.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). ФИФА должна осудить футболистов команд Хорватии и Швейцарии за политические лозунги на чемпионате мира, заявил посол Сербии в России Славенко Терзич. Об этом пишут «Известия».

«ФИФА должна четко и ясно осудить политические заявления, которые прозвучали, например, на матче Сербия — Швейцария и после игры Россия — Хорватия», — сказал Тезич. По его словам, международной федерации футбола необходимо выступить против политических высказываний на матчах и не применять двойные стандарты. «Это пойдет на пользу спорту», — считает посол.

С аналогичным призывом к ФИФА обратилась международная организация Sport for all. В связи с очевидной провокацией хорват Домагой Вида должен быть оштрафован, а швейцарцы Гранит Джака и Джердан Шакири — дисквалифицированы, считает глава организации Янис Кузинс.